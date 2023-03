Student (22) die slachtoffer (24) lelijk litteken bezorgde na vechtpartij krijgt werkstraf

De feiten speelden zich af tijdens een verbroederingscantus tussen twee studentenverenigingen in een café op de Gentse Botermarkt, in oktober van vorig jaar. De twee studenten kregen het aan de stok en de banale ruzie mondde uit in een schermutseling, waarbij de Roeselarenaar een ferme slag in het aangezicht van de tegenpartij gaf. Het slachtoffer, een jongeman uit Aalter, liep zo een open wonde op die moest worden gehecht in het ziekenhuis.