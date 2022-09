Struikelsteen voor Gabriël Porton, grootoom van gemeenteraadslid Anne Schiettekatte. “Gemarteld, maar nooit een woord gelost”

Jan en Anne Schiettekatte, omringd door vrienden en familie, installeerden de struikelsteen voor hun grootoom Gabriël Porton, nonkel Gaby, aan wat ooit zijn woning was: de Muinkkaai 62, vroeger huisnummer 51. “Wijzelf hebben hem nooit gekend", vertelde Jan Schiettekatte. “Zijn vrouw, Maria Magdalena Van de Vijver, hebben we wel nog gekend, als tante Madeleine. Zij overleed toen ik 21 was. Samen smokkelden nonkel Gaby en tante Madeleine Britse piloten over de Franse grens, ze namen Joodse kinderen in bescherming en gaven politieke vluchtelingen en gezochte weerstanders onderdak. Wij fier om familie te zijn van een man die in de donkerste tijden van onze stad en onze natie niet zwichtte voor de overmacht, maar ook bedroefd. Want nonkel Gaby en tante Madeleine betaalden een zware tol voor hun moed. Madeleine vluchtte en dook onder in Luik, maar nonkel Gaby werd opgepakt voor de Sichterheitsdienst van de Gestapo, op 14 december 1942 aan de Coupure. Hij werd gevangen gezet in Breendonk. Ondanks zware martelingen, zo vertelde een getuige later, heeft hij nooit iets losgelaten. De laatste keer dat die getuige Gabriël zag, had hij geen tanden en geen nagels meer... Gabriël werd weggevoerd naar Duitse concentratiekampen. Hij zou in Rheinbach, Siegburg en Berlijn hebben gezeten. De laatste keer dat hij in leven werd gezien, was op 12 december 1944. Hij verdween daarna spoorloos.”