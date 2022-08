Stropkestocht doorheen Sint-Denijs en het Parkbos

Gent Gents restaurant Peper kaart fake reviews aan: “We weten honderd procent zeker dat ze nooit zijn langs geweest”

Mensen die een restaurantbeoordeling achterlaten op internet zonder ooit langs te komen, het is een ding. Ook restaurant Peper in Gent heeft er last van. Uitbaters Stefanie Billiet en Philip Henderickx luchtten er onlangs hun hart over: “Wij geven heel veel om feedback, maar dan wel om echte en oprechte feedback. Gebaseerd op een echte ervaring.”

7 augustus