Stropbrug klaar, eindelijk veilig fietsen tussen Sint-Pietersstation en Ledeberg

De werken in de omgeving van de burg waren al op 15 september 2020 gestart, de Stropbrug zelf ging op 3 augustus 2021 dicht voor alle verkeer, voor een grondige renovatie én een heraanleg. Dat bleek hoognodig, de brug verkeerde in een slechtere staat dan eerst gedacht, en dus duurden de werken ook veel langer dan gepland. De einddatum werd gepind op ‘ergens tegen de zomer’. Maar zo lang moeten we niet wachten, de brug is klaar, zo blijkt. Fietsers hebben nu over de volledige lengte afzonderlijke, verhoogde fietspaden in rode asfalt. Voetgangers hebben een volwaardig voetpad en veilige oversteekplaatsen. Gebruikers van het openbaar vervoer kunnen voortaan gebruikmaken van comfortabele en makkelijk toegankelijke bushaltes met schuilhuisjes.