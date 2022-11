Stroompanne in Oostakker opgelost: 1.000 gezinnen zaten even zonder stroom

Wondelgem Rechter stelt omwonenden van de Lieve in het ongelijk: ze moéten ruimings­wer­ken vanop hun grond toelaten

Als sinds februari verzetten de omwonenden van de Lieve in Wondelgem zich tegen het ruimen van die waterloop, of toch tegen de manier waarop. De stad wil — en mag wettelijk gezien — de oevers gebruiken om van daarop te werken. Maar die oevers zijn begroeid, en de buren willen dat zo houden. Het dispuut eindigde voor de rechtbank, waar de bewoners nu in het ongelijk werden gesteld. Toch zal het ruimen voorlopig vermoedelijk niet meteen starten.

20 november