Stroompanne in hartje Gent ondertussen opgelost

Stuwdammen van zandzakken en pvc-bui­zen moeten Parkbos wapenen tegen de droogte, en dat is ook voor de landbou­wers goed nieuws: “Ik geloof erin, ja”

Je zou er zo voorbije kijken, maar twee stuwtjes in de grachten van het Parkbos moeten natuur en oogst wapenen tegen de droogte. Deze zomer komen er nog tien bij in de droogtegevoelige groenpool op de Gentse rand. Het pilootproject wil zo meer water in de grond laten sijpelen. En dat komt ook de landbouwers ten goede: “Twee jaar geleden stond hier ook een dam. Over een lengte van 600 meter hebben we het water kunnen bijhouden. En dat zag ik op de weides.”