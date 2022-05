Strijkt technoclub Kompass dan toch neer op veelgeplaagde Arsenaalsite? “Oude industriële kader past perfect bij ons concept”

Oost-Vlaanderen Vergeet Rock Werchter en Tomorrow­land: op deze 25 kleinere Oost-Vlaam­se festivals feest je als nooit tevoren

Na twee zoutloze coronajaren krijgen we deze zomer eindelijk opnieuw een volwaardige festivalzomer. Grote festivals zoals Rock Werchter en Tomorrowland zijn al geruime tijd uitverkocht. Maar ook op kleinschalige festivals in Oost-Vlaanderen kan u crowdsurfen, pintjes drinken om tenslotte al uw vrienden kwijt te geraken in het feestgedruis. Wij zetten ze even op een rijtje.

21 mei