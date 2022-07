Strijdvaardige Buffalo’s steken ambities niet onder stoelen of banken tijdens hun ploegvoorstelling op Sint-Baafsplein: “Wij ambiëren play off 1"

Na drie jaren wachten zakten de trouwste KAA Gent-supporters opnieuw in groten getale af naar het Sint-Baafsplein voor de traditionele ploegvoorstelling van KAA Gent. Rond 17.45 uur was het nog betrekkelijk kalm op het snikhete plein tussen de twee torens, maar wie dacht dat de echte Buffalo-supporters forfait zouden geven, sloeg de bal mis. Rond 18.30 uur was het koppen lopen en zongen en dronken de supporters de hitte weg.

Volledig scherm Matisse Samoise met Alessio-Castro Montes. (rechts) © Wannes Nimmegeers

Presentator en nieuwbakken communicatiemanager Tom Vandenbulcke stelde samen Miguel Wiels de ploeg voor aan het enthousiaste publiek. Vooral de held van de bekermatch én kersverse vader Davy Roef en jeugdproduct Matisse Samoise, konden op veel appreciatie rekenen bij het publiek. “Vijf jaar geleden stond je nog in het publiek en nu sta je zelf op het podium. Hoe voelt dat?” wilde Vandenbulcke weten van de jonge Gentenaar. “Het is voor mij inderdaad dubbel zo speciaal om hier te staan”, gaf Samoise toe die meteen aangaf dat hij een goed gevoel had over het nakende voetbalseizoen. “We ambiëren sowieso play off 1", besloot hij.

Quote Ik hoop dat jullie in grote getalen de ploeg blijven steunen zodat we dit jaar opnieuw voor een vol en kolkend stadion kunnen spelen zoals weleer Hein Vanhaezenbrouck , Coach KAA Gent

Gouden Schoen én titel

Ook Tarik Tissoudali stak zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “Ik wil dit jaar de Gouden Schoen én de titel binnenhalen”, zo klonk het vol branie bij de Marokkaanse Nederlander. Nadien bedankte teammanager Peter Balette, die andere publiekslieveling, de supporters om ook tijdens de snikhete temperaturen naar de ploegvoorstelling te komen. “Het mag regenen, het mag vriezen, het mag kokend heet zijn, de echte Buffalo’s staan hier”, zo sprak Balette zijn lof uit voor de aanwezigen.

Volledig scherm ploegvoorstelling AA gent © Wannes Nimmegeers

Kolkende Ghelamco

Als laatste mocht uiteraard de architect van het -in extremis nog- succesvolle, voorbije voetbalseizoen zijn zegje doen. Onder luid gejuich en ontstoken bengaals vuur nam coach Hein Vanhazenbrouck het woord. “Ik ben blij dat ik weer achter het roer sta van deze mooie club en ik ben ook blij dat jullie hier in deze temperaturen nu ook staan. Een echte Buffalo smelt niet weg, ook niet bij 35 graden. Het voorbije seizoen was voor onze ploeg een moeilijke tijd, maar het was geweldig om ons team de beker te zien pakken. Ik hoop dat jullie in grote getalen de ploeg blijven steunen zodat we dit jaar opnieuw voor een vol en kolkend stadion kunnen spelen zoals weleer”, sprak de strijdvaardige coach.

Volledig scherm ploegvoorstelling AA gent © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm AA Gent, ploegvoorstelling op het Sint-Baafsplein tijdens de Gentse Feesten © Wannes Nimmegeers

De Buffalo’s zongen nadien nog massaal “We are the champions” van Queen en zochten nadien verkoeling in de schaduw of bij de drankstanden. Hun supportershart was duidelijk weer opgeladen voor het komende seizoen dat nu vrijdag begint met een match tegen Standard.

