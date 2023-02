Strijd tegen sluikstort loont: “in 2022 bijna 480 daders van sluikstorten geïdentificeerd, en 198 van zwerfvuil”

GentSluikstorters zijn vogelvrij verklaard in Gent. Op verschillende manieren wordt jacht gemaakt op daders, en de boetes voor wie betrapt wordt, zijn niet min. Sinds april vorig jaar gaan ook regelmatig anonieme zwerfviulpatrouilles op pad. Zij beboeten mensen die blikjes achterlaten, sigarettenpeuken op straat gooien of hondenpoep niet opruimen. Met succes, zo blijk.

“Sluikstorten is een hardnekkig probleem in onze maatschappij”, antwoordt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) aan Stijn De Roo (CD&V), die een stand van zaken vroeg. “Het is onaanvaardbaar en daarom zetten we ook alles op alles in de strijd tegen sluikstorten. Het is een absolute prioriteit. Daders riskeren een GAS-boete of veroordeling. De boete bedraagt 120 euro, naast mogelijke opruimkosten van IVAGO die kunnen oplopen tot 210 euro.”

Hoge pakkans

De inzet loont, zo blijkt uit de cijfers. “De politie, en dan vooraal het ‘Overlastteam’, gaat in samenwerking met de diensten van IVAGO wekelijkse op zoek naar identiteiten in sluikstorten. Sinds de zomer van 2021 werden 137 van zo’n ‘GARBAGE-acties’ georganiseerd. Daarbij konden liefst 557 identiteiten worden vastgesteld. Deze gezamenlijke actie levert dus wel degelijk zijn vruchten af, en zorgt voor een hoge pakkans. Daarnaast voeren het Overlastteam en de Wijkdienst ook observaties uit op gekende hotspots voor sluikstorten. Sinds de zomer van 2021 werden 87 observaties uitgevoerd, en die hebben geleid tot 41 identiteiten.”

Volledig scherm Sluikstorten die worden gevonden, worden doorzocht om te achterhalen wie de dader was, vaak met succes © RV / KB

“Een ander middel om daders te identificeren is de inzet van drie zichtbare camera’s en twee die niet-zichtbaar worden opgesteld. De camera’s worden opgesteld in de wijken waar een sluikstortproblematiek heerst. Ook hiermee zijn sinds de zomer van 2021 144 identiteiten vastgesteld, op basis van 383 feiten die op beeld werden vastgesteld. Om de daders op die beelden te identificeren, maakt de politie gebruik van diverse methodes. Zo worden er grootschalige acties gehouden rond plaatsen waar er camera’s opgesteld stonden. Bij zo’n actie in januari bijvoorbeeld werden 15 personen op heterdaad betrapt.”

Zwerfvuil

“Kijken we op jaarbasis, dan zijn er in 2022 via deze 3 sporen - GARBAGE, observaties en camera’s - bijna 480 daders geïdentificeerd. De meeste resultaten worden gehaald met de GARBAGE-acties. Ook de Gemeenschapswacht-vaststellers gaan gemiddeld 4 rondes per week mee met IVAGO om sluikstorters te identificeren. Zij hebben in 2022 in totaal 1.020 bestuurlijke verslagen opgemaakt.”

Volledig scherm De anonieme zwerfvuilcontroleurs gingen 19 keer op pad, en hadden daarbij 198 keer 'prijs'. © Cedric Matthys

“Sinds april 2022 zijn er ook anonieme zwerfvuilpatrouilles van OVAM actief. In totaal zijn er 24 controleurs aangesteld. Zij focussen zich op mensen die zomaar rommel achterlaten, zoals blikjes, peuken, etensverpakkingen, maar ook op mensen die geen hondenpoep opruimen. In 2022 zijn de zwerfvuilpatrouilles in totaal 19 keer op pad geweest. Daarbij hebben ze 198 overtredingen vastgesteld, 186 zaken rond zwerfvuil en 7 rond hondenpoep. De zwerfvuilpatrouilles blijven ook in 2023 nog actief in Gent.

