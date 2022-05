Streetartfestival moet Gentenaars Moscou doen ontdekken: “We kiezen bewust voor deze locatie”

GentIn wijkpark De Porre in de Gentbrugse wijk Moscou is de vierde editie van straatkunstenfestival Sorry, Not Sorry van start gegaan. Nog tot en met zondag kunnen bezoekers er genieten van kunst, workshops, voorstellingen en meer.

Na eerdere geslaagde edities aan -onder meer- de Nieuwe Dokken verhuist Sorry, Not Sorry dit jaar naar Gentbrugge. Rond het wijkpark De Porre maak je een weekend lang kennis met tal van kunstvormen. “We kiezen bewust voor deze wijk als locatie”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD). “Moscou is in volle ontwikkeling. We hopen dat ook andere Gentenaars deze buurt ontdekken.”

Sorry, Not Sorry staat vooral gekend om de graffitikunst, maar er is meer dan dat benadrukt de organisatie. Zo is Homa Arkani (38) een van de bijzondere namen. De dame verhuisde vijf jaar geleden van de Iraanse hoofdstad Teheran naar Gent. Hier studeerde ze aan de kunstschool K.A.S.K., nadien bleef ze plakken.

Voor het festival maakte Arkani een eigen variatie op de ‘Toren van Babel', een werk van Pieter Bruegel de Oude. Haar werk is neergeschilderd op enkele stenen in De Porre. En die zijn niet lukraak gekozen. “Dit zijn niet zomaar stenen”, klinkt het. “Ze zijn afkomstig van het Volkshuis, een van de gebouwen van Victor Horta in Brussel.”

Tot spijt van velen werd het Volkshuis in de vorige eeuw afgebroken. Restanten van het majestueuze art-nouveaugebouw lagen lange tijd opgeslagen, maar niemand wist er een weg mee. Arkani: “Uiteindelijk kregen de stenen hier een plaatsje. Nu geef ik ze met mijn kunstwerk een tweede leven. Met mijn werk druk ik de wens uit om verschillende volkeren en culturen samen te brengen.”

Volledig scherm festival in Gent Sorry Not Sorry © Wannes Nimmegeers