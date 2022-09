Straten vol fietsers en frietjes stekken op elk uur van de dag: Gentse studentenbuurt komt weer tot leven

Gent Van 90 naar 70 kilometer per uur: nu ook Vlaamse overheid gewonnen voor snelheids­ver­la­ging bij vrachtwa­gens op viaduct Gentbrugge

Rijden vrachtwagens binnen enkele maanden slechts 70 kilometer per uur op het E17-viaduct in Gentbrugge? Die kans zit er dik in. Als zowel de federale politie als de stad Gent een positief advies aanleveren, geeft de Vlaamse overheid haar akkoord.

26 september