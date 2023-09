Gentse horecawe­reld verliest alweer een warme glimlach: PR-dame Nancy Vanden Berghe overleden

Ze was zo één van die bekende koppen die enkel de insiders kennen. Geen tafelspringer, geen ‘gazettengezicht’, maar wel een enorme werkkracht én een vrolijke dame. Nancy Vanden Berghe, gekend in de hele Gentse horecawereld, is eind augustus overleden. Ze werd net geen 56.