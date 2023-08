Zelfs Sergio Herman is fan: ‘ginprofes­sor’ brouwt in achtertuin eigen sterke drank op basis van recept uit 1610

Veel mensen experimenteren al eens graag met bier brouwen thuis, maar wat professor Benedikt Sas (55) doet in zijn achtertuin is van een heel ander kaliber. Sas startte in 2014 een eigen stokerij om zijn liefde voor chemie én geschiedenis vorm te geven. Zijn sterke dranken zijn geliefd bij sterrenchefs zoals Sergio Herman. “Onze gin is gebaseerd op een medicinaal recept tegen buikklachten uit 1610 ”, zegt hij.