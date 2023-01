Straf met uitstel na verkrachting van meisje (17) op toiletten van manege: “Ze kon toestemming niet geven want ze was dronken”

BASSEVELDE/OOSTAKKER “Zes rozen voor Rupert... Eentje voor elk jaar sinds die verdomde zondag­avond”: ouders van verongeluk­te jongen (17) huldigen rouwplek op school in

“Hij was een leerling die verbondenheid creëerde tussen de scholieren.” Zes jaar geleden kwam de 17-jarige Rupert Cardyn niet meer thuis. Tijdens een fietsritje, langs een route die hij regelmatig deed, werd hij gegrepen door een auto. Ook na al die tijd blijft er een gapend leegte achter in de harten van vrienden en familie. En ook bij zijn vroegere school GO! Campus Impuls. Die organiseert nog elk jaar een herdenkingsmoment, nu krijgt ‘het Rupert Cardynpleintje’ een vaste plek. En zélfs in Rio de Janeiro kennen ze de jongen.

