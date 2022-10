Straatverlichting doven om energie te besparen? Stad Gent onderzoekt mogelijkheden

1220 elektriciteitskasten en 35.000 lichtpunten: het lichtnetwerk van de stad Gent kost stukken van mensen. Openbare verlichting is voor het leeuwendeel van de Vlaamse gemeenten en steden de grootste energievreter. Door de stijgende energieprijzen schiet de factuur nu de hoogte in: de eerste 7 maanden van 2022 kostte straatverlichting de stad Gent evenveel als een normaal jaargemiddelde. Verwacht wordt dat de teller tegen het einde van het jaar de 5 miljoen zal overschrijden, ongeveer twee keer zo veel als de gebruikelijke factuur.

Impact op veiligheidsgevoel

“Niets doen is geen optie. Ook wij ontsnappen niet aan de energieprijzen en onderzoeken hoe we kunnen besparen”, vertelt bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) in de commissie Openbaar Domein. Hij antwoordt daarmee op een vraag van Sven Taeldeman (Vooruit). “We bekijken met Fluvius hoe we dat het best doen op maat van onze stad”, gaat Watteeuw verder. “Studies wijzen uit dat het doven van straatverlichting geen impact heeft op de veiligheid. Wel is er een impact op het veiligheidsgevoel. Ook daar moeten we rekening mee houden.”

Standaardoplossing geen optie voor Gent

De netwerkbeheerder heeft een standaardoplossing die hij snel kan uitrollen. In dat geval gaan de lichten uit tussen 23 uur en 5 uur, met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht, maar dat voorstel werd van tafel geveegd. “Doven moet, maar het moet afgestemd zijn op de noden van onze stad. Het is goed dat Fluvius een standaardpakket heeft, maar we zijn een stad met veel inwoners, bezoekers en dan ook nog eens de grootste studentenpopulatie van Vlaanderen. Daarom zoeken we nu verder naar een oplossing op maat.”

Kan de stad niet gewoon bepaalde wijken doven tijdens de daluren en de drukke buurten wel verlichten? “Dat is geen optie. Het netwerk is organisch gegroeid: het zit niet zo logisch in elkaar en je kan niet zomaar een buurt of wijk doven”, besluit Watteeuw. “Dat zou veel geld kosten. Bovendien heeft Fluvius daar de capaciteit niet voor.”

