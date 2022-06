Straatkunstenaars uit Uruguay maken metershoge muurschildering op één van laatst overblijvende woontorens van Nieuw Gent

GentNieuw Gent is in volle verandering. Heel wat woontorens gaan tegen de grond en worden vervangen door nieuwe, maar enkele blijven staan. Op één ervan zijn twee straatkunstenaars uit Uruguay een gigantische muurschildering aan het maken. Een ode aan de vrouwen in de wijk.

Het is niet de eerste keer dat Camilo Nuñez (32) en Florencia Duran (35) een muurschildering maken in ons land. Vier jaar geleden streek het Uruguayaans duo – bekend onder de naam Colectivo Licuado – neer in Oostende voor een werk. De komende dagen zijn ze in de Kikvorsstraat in Nieuw Gent te zien. Op één van de laatste overblijvende woontorens laten ze hun tag achter.

“Er zijn al wat torens gesloopt in Nieuw Gent, en er gaan er nog tegen de grond”, duidt Rick Molyneux van Wallin’ vzw dat het project ondersteunt. “De komende vijftien jaar worden ze vervangen door nieuwe blokken. Slechts vier torens blijven staan, wat hen een monument maakt in de wijk.” Om dat extra in de verf te zetten, krijgt één van de blokken nu een gigantische muurschildering. Uitgesmeerd over de volledige zijgevel.

Volledig scherm Colectivo Licuado aan het werk in Nieuw Gent. © Wannes Nimmegeers

Over een week moet het af zijn. Dan zal je vijf vrouwen kunnen ontwaren, telkens omringd door bijpassende stoffen. “Het is nu al 5 jaar dat we vooral vrouwen schilderen”, zegt kunstenaar Camilo. “Als een statement. Op deze muurschildering tonen we vijf verschillende vrouwen, uit verschillende delen van de wereld. Een spiegel van de wijk in feite.” Leuk weetje: de gezichten van de vrouwen zijn gebaseerd op vrienden van Camilo en Florencia. Dat doen ze wel vaker in hun werken. Nog opvallend: het duo schildert met borstels, niet met spuitbussen.

Nieuw Gent: graffiti-walhalla

De muurschildering van Camilo en Florencia komt er niet zomaar. Het maakt deel uit van het Goldmine Festival dat Wallin’ voor de tweede keer organiseert. Verschillende straatkunstenaars uit binnen- en buitenland komen naar Nieuw Gent om prachtige muurschilderingen achter te laten, en zo het imago van de buurt op te krikken. Door de wijk om te vormen tot een walhalla voor graffiti-liefhebbers, hoopt de vzw meer bezoekers aan te trekken. Eind deze maand, op 24 en 25 juni, kan je de nieuwe werken in al hun glorie bewonderen tijdens een toonmoment.

Lees ook:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.