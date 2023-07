Straat voor Kinepolis wordt fietsstraat en blijft ook na werken aan Muinkbrug enkele richting

‘Bulgaarse’ vuilniszak­ken in Gentse straten: “Drie keer goedkoper en niemand ziet het verschil”

In Gent en omstreken worden namaakvuilniszakken van afvalintercommunale Ivago, die in Bulgarije worden gefabriceerd, aangeboden op de zwarte markt. Ze worden verkocht aan vijf euro per pak van 50 liter, een pak goedkoper dan de officiële prijs van 18,50 euro. Ivago zette al juridische stappen.