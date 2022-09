“Stop de uitverkoop van stadsgronden”: protest aan hof van beroep voor 450 hectare grond

GENTEen twintigtal manifestanten verzamelde op dinsdag aan de schaduw van een gigantische Vrouwe Justitia aan het hof van beroep. Aanleiding is de rechtszaak tegen KatoenNatie, dat 450 hectare landbouwgrond kocht van Stad Gent. Volgens de actievoerders is dat onrechtstreekse subsidiëring van bedrijven, of de rechter volgt is nog maar de vraag.

Op dinsdag startte in het hof van beroep in Gent het vervolg op het proces voor de verkoop van de gronden in Zeeland. Na veel doorschuiven en een Europees advies hopen de actievoerders niet de verkoop om te draaien, maar wel meer geld richting de stadskas te sturen. “Volgens de Europese Commissie, die een advies heeft uitgesproken, heeft het OCMW van Gent 3 tot 13 miljoen euro te weinig gekregen voor deze gronden", zegt Raf Verbeke, één van de actievoerders. “Nu de zaak in beroep wordt behandeld, verwachten we op zijn minst dat de stad in haar eigen belang handelt en niet achter Huts blijft staan”.

Even terugspoelen naar 2016: dan koopt Fernand Huts, CEO van KatoenNatie, 72 percelen aan landbouwgrond, in totaal goed voor 450 hectare. De percelen liggen in Zeeland, zijn eigendom van het Gentse OCMW en krijgen een prijskaartje van 17,5 miljoen euro. Via zijn Luxemburgse holding krijgt KatoenNatie die percelen in handen, ze liggen op een steenworp van zijn Antwerpse bedrijf.

Al snel kwam er protest tegen de verkoop: omdat de percelen in één stuk bij de notaris zijn gepasseerd en niet elk apart, heeft KatoenNatie flink minder kosten gehad. Daarnaast krijgen individuele boeren zo minder kans om ook een stuk landbouwgrond te kopen. “Concurrentiewetgeving is een Europese materie, daarom verklaarde de burgerlijke rechtbank zich onbevoegd. Nu is er echter een advies dat ons gelijk geeft”, zegt Verbeke. “Er zou sprake zijn van onrechtstreekse subsidiëring. Dat stad Gent zich nog steeds achter Huts schaart, vinden we onbegrijpelijk. De opbrengst van die gronden diende voor het oprichten van woonzorgcentrum Zuiderlicht, maar met drie miljoen euro extra kan je net nu, als de wooncrisis zo hard wringt, nog veel meer doen”.

Dus pootten de actievoerders een gigantische vrouwe Justitia neer aan het hof van beroep. Al wil de groep ook duidelijk maken dat zijn niet enkel op KatoenNatie mikken. “Het gaat hem gedeeltelijk over de verkoop van landbouwgronden aan grote industriesites die deze gebruiken als pasmunt bij de uitbreiding van hun terreinen. Anderzijds moet ook de uitverkoop van het stadspatrimonium stoppen. Het is eenvoudigweg té duur”.

