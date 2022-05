Stijn Vlaeminck van VeloVeilig Vlaanderen fietst ‘lefgozersroute’ in Gentse haven

GentIn Gent is vrijdag dat laatste dag van VeloVeilig Vlaanderen-campagne van start gegaan. HLN-gezicht Stijn Vlaeminck fietste er samen met Bekende Vlaming Nic Balthazar door de stad. “We staan al ver, maar alles kan beter”, zegt Balthazar.

Gent, dé fietsstad van Vlaanderen, mocht uiteraard niet ontbreken op de tocht van Stijn Vlaeminck. Al een hele week rijdt de journalist door het hele land met de campagne VeloVeilig Vlaanderen. In de HLN-app kunnen lezers gevaarlijke fietspunten aanduiden en dat gebeurde massaal.

In totaal werden tot nog toe zo’n 34.000 meldingen gedaan, goed voor 17.000 gevaarlijke fietspunten die door meerdere fietsers bevestigd zijn. Om de actie onder de aandacht te brengen, volgen overal ten velde Bekende Vlamingen het spoor van Vlaeminck. In Gent sloot filmmaker Nic Balthazar aan.

“Vanzelfsprekend wil ik mijn steentje bijdragen", zegt Balthazar. “We vergeten soms hoeveel chance we hier hebben in Gent. Als presentator van Vlaanderen Vakantieland heb ik zowat overal gefietst. Op weinig plekken is het zo fijn fietsen als hier. Mijn buitenlandse vrienden staan vaak met open mond te kijken.”

“We staan al ver”, benadrukt Balthazar, “maar alles kan beter. Zo is elke Gentenaar een geboren slalommer. Dat moet wel, wil je niet in de tramsporen belanden. Daar moeten we dringend een oplossing voor verzinnen.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Hét werkpunt in Gent: de vele tramsporen. © Jan De Meuleneir / Photo News

Volledig scherm Gent mag dan wel een fietsstad zijn, maar het is niet overal even veilig. © Jan De Meuleneir / Photo News

Lefgozersroute

Wie dat wenst kan nog 15 mei gevaarlijke fietspunten melden. Een van de punten die ongetwijfeld in het lijstje opduikt, is de Gentse haven. Op zijn pad kruiste Vlaeminck vrijdag de ‘lefgozersroute’. Die fietstocht van Voka Oost-Vlaanderen loopt langsheen de zwarte punten in het Gentse havengebied. Je passeert fietspaden die abrupt stoppen, oversteekplaatsen die nergens heen leiden en wegen waar het vrachtverkeer zonder afscheiding naast de fietsers raast.

“20 procent komt nu al met de fiets naar het werk”, liet VOKA-voorzitter Eric Chabot eerder verstaan. “Bedrijven investeren in het fietsgebruik bij hun medewerkers, maar wij willen dat het ook veilig kan gebeuren.” Concreet pleit Voka voor een versnelde aanpak. “In totaal zijn er maar liefst zes verschillende instanties bevoegd voor dit gebied, wat de situatie er niet eenvoudiger op maakt.”

VeloVeilig Vlaanderen is een initiatief van HLN met de steun van P&V Verzekeringen. Meer over VeloVeilig lees je in dit dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.