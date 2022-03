Stickers (en controles) op vuilnisbakken om sluikstort tegen te gaan: “Geen plek voor je huisvuilniszak”

Gent Galyna vluchtte uit Oekraïne, start volgende maand in het UZ Gent: “Wij willen zo snel mogelijk op eigen benen staan, en dan is een job belangrijk”

Ze is vermoedelijk de enige vluchteling uit Oekraïne die onze taal machtig is, en dat geeft Galyna Kashuk een enorme voorsprong. In haar thuisland was ze huisarts, op 1 april kan ze aan de slag in het UZ Gent, voorlopig als wetenschappelijk medewerker, pas als de papieren in orde zijn kan ze werken als arts. Bij het UZ zijn ze blij met Galynas expertise én talenkennis, voor de vluchtelingen die ze ongetwijfeld nog zullen behandelen. Galyna zelf doet haar vreselijke verhaal, maar houdt moed. “Eigenlijk wil ik liefst van al gewoon naar huis.”

17 maart