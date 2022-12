“Steunt uw college de betoging tegen spreekrecht van Filip Dewinter?” Burgemeester wil geen ja of neen zeggen

Gent Armste Week in Gent gaat vandaag van start, ontdek hier hoe ook jij kan helpen

Gent is sinds vandaag en nog tot en met zondag 18 december in de ban van de Armste Week. Dat initiatief zamelt geld in voor Gentse armoede-organisaties. Het zijn allemaal Gentse spelers, organisaties, kunstenaars en artiesten die de handen in elkaar slaan om het initiatief op poten te zetten. “En met dank aan de Rode Duivels zamelen we dit keer een miljoen euro in”, klinkt het stellig.

