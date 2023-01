Steunpunt Bewindvoering is groot succes in West-Vlaanderen: "Initiatief wordt uitgebreid naar Antwerpen, Leuven en Oost-Vlaanderen”

Wie niet meer in staat is om beslissing te nemen over zichzelf of over z'n goederen, wordt in ons land in de meeste gevallen onder bewindvoering geplaatst door een vrederechter. In West-Vlaanderen stijgt het aantal bewindvoeringen elk jaar met 10 procent. Om problemen aan te pakken in het kader van die bewindvoering en informatie te voorzien omtrent het thema, werd vorig jaar een Steunpunt Bewindvoering gelanceerd in de provincie. En dat bleek een groot succes.