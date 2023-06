Steunactie voor Kyana (22), die vriend en twee jonge kindjes verloor in brand: “Er spookt veel schuldgevoel door haar hoofd”

“Het is verschrikkelijk. Een van de zwaarste drama’s in België van de afgelopen jaren”, vertelt Lorenzo. Hij is de neef en goede vriend van Kyana. “Mijn nichtje is mentaal volledig gekraakt. Het enige dat nu door haar hoofd spookt is schuldgevoel. ‘Ik had niet mogen springen, ik had in die brand moeten blijven’, blijft ze zeggen.”