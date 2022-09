Step met zadel kost man 800 euro boete: “Je hebt voor dit voertuig wel degelijk papieren nodig”

GENT/OOSTAKKER Hop met die beentjes! GO! Basis­school Vogelzang trapt week van de sport af met een opwarmer

Het is van 26 tot 30 september de ‘week van de sport’ en dat lieten ze in GO! Basisschool Vogelzang in Oostakker niet onopgemerkt voorbij gaan. Samen met de andere scholen van het GO!-onderwijs in Gent begonnen ze maandagochtend met een potige opwarming, geleid door LO-leerkracht Ruben.

28 september