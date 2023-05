Stekjesbib in Oostakker heeft te kampen met oneerlijke bezoekers: “Dergelijke warme initiatieven worden niet meer gewaardeerd”

Van een bewoond graf tot de verdwenen kiosk: stadshisto­ri­ca Tina De Gendt legt verborgen geschiede­nis van Ledeberg bloot

Na eerder onderzoek in het Rabot, de Brugse Poort en op het Neuzeplein is stadshistorica Tina De Gendt maandenlang door Ledeberg getrokken. Ze zocht naar de verborgen geschiedenis van de bijzondere deelgemeente. Waarom zijn hier zoveel oorlogsmonumenten? Stond er ooit echt een kiosk op Ledebergplein? En wat is Piribeyli in godsnaam? Ledeberg in zes weetjes.