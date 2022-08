Stefan plaatst ‘flitspaal’ in voortuin om hardrijders in straat af te schrikken: “Sindsdien vlammen ze hier toch al wat minder snel voorbij”

De Sint-Gerolfstraat in Drongen heeft er sinds kort een flitspaal bij. Hoewel het model er levensecht uitziet, is het een dummy die uiteraard niet echt kan flitsen maar vooral voor een afschrikeffect moet zorgen. Het idee komt uit de koker van bewoner Stefan Sergeant die de onveilige verkeerssituatie in zijn straat wil aankaarten.

De flitspaal deed eerst de ronde op de Facebookpagina van ‘Ge zijt van Drongen’, waar inwoners van de Gentse deelgemeente info met elkaar delen. Daar werd al snel gespeculeerd of het ding wel echt is, maar dat is dus niet het geval. Hij dient alleen als afschrikmiddel.

“Ik heb inderdaad het heft in eigen handen genomen door zelf een flitspaal in mijn voortuin te zetten, want er wordt hier veel te snel gereden. Aangezien de Sint-Gerolfstraat heel veel lange rechte stukken heeft met hier en daar een flauwe bocht, nodigt dat blijkbaar uit om snel te rijden. De snelheidslimiet is nochtans 50 km/u, maar dat lappen veel bestuurders hier vrolijk aan hun laars. Sinds die paal hier staat, heb ik toch de indruk dat er trager wordt gereden”, vertelt de Drongenaar.

Quote Ik heb de indruk Stad Gent vooral bezig is met het centrum verkeers­vei­lig te maken, terwijl de randgemeen­ten een beetje aan hun lot overgela­ten worden Stefaan Sergeant

Taxi-ouders

Het profiel van de snelheidsduivels ligt echter niet zo voor de hand. In de straat ligt namelijk de bloeiende voetbalclub KVE Drongen. Hierdoor is er vooral ‘s avonds en op zaterdagen heel wat verkeer in de straat. “Niet zelden zijn dat taxi-ouders die haastig hun kind snel van de ene hobby naar de andere brengen. Er zijn op dat moment ook veel voetballertjes die met de fiets naar de training komen. Je weet hoe kinderen kunnen zijn op een fiets. Ik hou mijn hart soms vast als ik weer een voetbalouder voorbij zie vlammen. In de aanpalende Halewijnkouter is al een kind overreden. Het is wachten tot er hier een ongeval gebeurt”, zucht Stefan.

Meer maatregelen

Nochtans heeft Stad Gent al maatregelen genomen om het verkeer te doen vertragen in de landelijke straat. Sinds een tijdje ligt er een verkeersdrempel in een vernauwing die het verkeer moet doen vertragen. Stefan blijkt sceptisch. “Die verkeersdrempel is niet bepaald effectief om het verkeer af te remmen. Bovendien ontbreken hier fietsstroken en stoppen de voetpaden plots in een zwakke bocht, waardoor mensen daar de straat moeten op lopen”, aldus de Stefan die pleit voor meer doortastende maatregelen om het verkeer te doen vertragen.

Geen gehoor

Hij heeft samen met een aantal buren de situatie al aangekaart bij Stad Gent, maar kreeg naar eigen zeggen weinig gehoor. “Ik heb de indruk dat men vooral bezig is met het Gentse centrum verkeersveilig te maken, terwijl de randgemeenten aan hun lot worden overgelaten.”

De politie is op de hoogte van de flitspaal, maar grijpt voorlopig niet in. “Het plaatsen van een fake flitspaal in een voortuin is niet strafbaar”, zegt woordvoerder Dirk De Sutter. “Je kan het eigenlijk beschouwen een versiering. Het is wel strafbaar wanneer de paal op openbare weg staat. Dan is er sprake van een stedenbouwkundige overtreding”, vertelt De Sutter die aangeeft dat de wijkagent Stefaan een bezoekje zal brengen om te praten over de verkeersveiligheid in de straat.