Steeds minder studenten kandidaat voor mandaat in bestuur UGent

Gent Theater Maskee pakt nog eens uit met een échte Gentse komedie

Zin om nog eens écht Gents te horen? Dan moet je binnenkort in de Sint-Salvatorstraat zijn. Theater Maskee voert er vanaf vrijdag 22 april de Gentse komedie ‘de ideale partij’ op. Het stuk gaat over een huwelijksrelatie die op de klippen dreigt te lopen. Toegangskaarten kosten 12 euro en zijn te koop via het uitbureau in de Veldstraat. Door de nasleep van de coronacrisis is het aantal plaatsen per voorstelling wel beperkt. Meer info via www.theatermaskee.be.

4 april