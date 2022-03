Steeds meer grafconcessies op Gentse begraafplaatsen niet verlengd: “Einddatum eenvoudig te achterhalen”

“In plaats van 112 te bellen, sleurde hij haar als lappenpop over en weer”: Geen effectieve gevangenis­straf, wel strenge voorwaar­den voor vriendje van overleden Jana (18)

“Jana verkeerde in groot gevaar en u verzuimde het om hulp te bieden, uit egoïsme en eigenbelang.” De rechter was niet mals voor A.V.E., de vriend van Jana V.D.W., die de hulpdiensten niet belde toen ze in nood verkeerde na een overdosis xtc. De 20-jarige werd veroordeeld tot vijf jaar cel, weliswaar met uitstel onder voorwaarden. De dealers werden eveneen schuldig bevonden, maar ook zij moeten niet naar de gevangenis als ze zich houden aan de probatievoorwaarden.

9 maart