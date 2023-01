Steeds meer Gentse jongeren zitten in de jeugdbeweging

GENTDe Gentse jeugdbewegingen tellen in totaal ruim 7.880 leden, een stijging van 10 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. Dat blijkt uit het Gents Jeugdbewegingsonderzoek. De bestaande jeugdbewegingen zijn niet alleen populair, er zijn ook vijf nieuwe bijgekomen.

In schooljaar 2021-2022 zaten er 10 procent meer leerlingen in een jeugdbeweging dan vijf jaar ervoor. Gent is momenteel 75 jeugdbewegingen rijk, in totaal is dat goed voor 7.880 leden. Er zijn ook vijf nieuwe organisaties bijgekomen.

Dat de Gentse jeugdbewegingen de coronaperiode zijn doorgekomen met nog meer leden, is opmerkelijk. Dat is misschien te danken aan de vijf nieuwe jeugdorganisaties: Bazart in de binnenstad, JNM Gent Oost , FOS De Kariboes, KSA Student en Scouts Zondernaam.

Gent is trouwens ook de voedingsbodem voor veel soorten jeugdbewegingen: er zijn meisjesgroepen, natuurjeugdbewegingen, kunstjeugdbewegingen, AKABE-groepen, studentenjeugdbewegingen, er is een zeescoutsgroep en een jeugdbeweging die is ontstaan uit een moskeewerking (Scouts Zondernaam).

“Elke jeugdbeweging die erbij komt, staat gelijk aan uren spelplezier, tientallen lachende kinderen en ontelbare vriendschappen. Ik wil in Gent voluit gaan voor een inclusief en divers jeugdwerk. Onze Gentse jeugdbewegingen zijn daarin de grootste bondgenoot. Ik ben dan ook erg blij dat ze groeien”, zegt schepen van Jeugd Hafsa El-Bazioui.

Wie zit er niet in de jeugdbeweging?

Toch zijn er ook nog wat uitdagingen. Uit het onderzoek blijkt verder dat in kansarme wijken minder kinderen lid zijn van een jeugdbeweging dan in andere wijken, en dat er ook minder jeugdbewegingen zijn. Om dat aan te pakken, waren er eerder al experimenten met mobiele werkingen, speciale vormingsmomenten voor leiding, kennismakingsmomenten in OKAN-klassen en tienerwervingsmomenten. Er is ook steeds meer aandacht voor inclusiviteit, daarom worden alle jeugdverenigingen in Gent ondersteund door stadsondersteuners. Zij helpen de vernenigingen met het oplossen van specifieke problemen.

