Steeds meer aanrijdingen met elektrische tweewielers in Gent: “Aantal ongevallen met gewonden met elektrische steps met 575% gestegen”

Van Quickenbor­ne voor de klas: studenten sociaal werk krijgen gastcolle­ge van minister van justitie

Hoog bezoek aan het Sint-Annaplein op donderdagochtend: minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kwam er een uur lesgeven over zijn vakgebied. De studenten sociaal werk, 140 in totaal, kregen er tekst en uitleg over werken bij justitie.