Steeds meer aandacht voor dierenwelzijn bij politie en gerecht: “Zelfs vanop de trein wordt verwaarlozing van dieren gemeld”

Gent was het allereerste korps met een hondenbrigade, in 1912 al. Dat ging grotendeels verloren, maar in 2012 werd de Gentse Hondenbrigade nieuw leven ingeblazen. De 11 inspecteurs van die brigade en hun honden worden niet enkel ingezet bij risicomatchen, betogingen of drugscontroles, zij zijn ook belast met het het dagelijkse algemene dierenwelzijn in Gent. “De tijden zijn echt veranderd op vlak van dierenwelzijn”, weten inspecteurs Andy en Davy, met hun honden White en Wodan. “Mensen melden het veel sneller als ze ergens een verwaarloosd beestje zien. En dat gaat dan niet enkel over honden en katten, maar over alle dieren.”