Stap dichter bij belangrijke weg die Zwijnaarde moet verlossen van zwaar verkeer: Stad Gent vraagt opnieuw vergunning aan

Midden 2021 legde de Stad Gent nog 4 miljoen euro op tafel. Na zware onderhandelingen -gevoerd door schepen Filip Watteeuw (Groen) en Sofie Bracke (Open VLD)- kon de stad na jaren eindelijk enkele gronden aankopen in de oksel van de E17-bocht in Zwijnaarde.

Daar moet een weg komen die zwaar verkeer uit de Gentse deelgemeente weghoudt. Vandaag rijden heel wat vrachtwagens af en aan via de Heerweg-Noord en de Gestichtstraat. Dat is niet enkel gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, maar houdt de buurtbewoners ‘s nachts ook uit hun slaap.

Openbaar onderzoek

Vorig jaar vroeg de Stad Gent al een vergunning aan, maar trok die later weer in. Probleem was dat de aanvraag bij de Stad Gent was ingediend, waardoor het schepencollege over haar eigen dossier zou moeten oordelen. Dat kan niet langer, vindt de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarom is er een nu vergunning aangevraagd bij de provincie Oost-Vlaanderen. Nog tot en met 28 februari loopt er een openbaar onderzoek.