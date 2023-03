Staking in Overpoort na boetes van 1.200 euro per roker: “Wij doen ons uiterste best om de regels na te leven, maar het is nooit genoeg”

Wie durft? ZOUTMAN in Gentse haven zoekt stoere medewer­kers om de hoogste zouttoren ter wereld te onderhou­den

Een fantastisch zicht over de Gentse haven en ver daarbuiten, de modernste en hoogste zouttoren ter wereld en een halve meter hoger dan de Boekentoren. De zouttoren van ZOUTMAN is op zijn zachtst gezegd impressionant te noemen. Het bedrijf zoekt nu stoere medewerkers die het aandurven om aan de slag te gaan in de 64,5 meter hoge toren, en dat doen ze met een spectaculaire actie.