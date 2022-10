Stafhouder Gentse balie reageert na ontslag vicestafhouder: “Het is niet aan de balie om vooruit te lopen op schuld of onschuld”

Een balie, ook wel een Orde van advocaten genoemd, groepeert alle advocaten die in een gerechtelijk arrondissement werken. De balie heeft een ‘raad van de Orde’. Daarin zetelen 17 leden, onder wie ook de stafhouder en de vicestafhouder. Eerstgenoemde staat als hoofd van de orde in voor de dagelijkse leiding. Ook klachten tegen advocaten en geschillen tussen advocaten en cliënten komen bij de stafhouder terecht. De vicestafhouder is zijn rechterhand en vervangt de stafhouder wanneer nodig.

Onderzoek, maar vicestafhouder pleit onschuldig

De (ex–)vicestafhouder van de Gentse balie is als advocate gespecialiseerd in personen- en familierecht en treedt soms op als curator. Het gerecht startte een onderzoek naar een dossier van een handelszaak waarover ze de curatele had, maar wil verder niet communiceren. Zelf spreekt ze over een menselijke fout: “Ik heb tien jaar geleden inderdaad onbewust een fout gemaakt, maar heb deze nadien zelf ontdekt en aangegeven”, reageerde ze enkele dagen geleden in deze krant. “Niemand heeft in deze zaak financieel geleden. Ik zit al meer dan 36 jaar aan de balie. Dat ik dit nu nog moet meemaken is bijzonder pijnlijk.”