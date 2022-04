Stadspersoneel vaker (maar korter) ziek na corona

“Voor het volledige kalenderjaar 2021 lag het ziekteverzuim beduidend hoger dan vóór de pandemie. In 2019 was het ziekteverzuimpercentage bij de stadsdiensten 7,81%, in 2020 8,07% en in 2021 was dit 8,91%. Met andere woorden: stadsmedewerkers waren in 2021 gemiddeld 8,91 op 100 dagen afwezig wegens ziekte. Daar waar we konden vaststellen dat het ziekteverzuim tijdens de eerste lockdown daalde, steeg het ziekteverzuim daarna opnieuw. Stadsmedewerkers waren in de tweede helft van 2021 en ook in het eerste kwartaal van 2022 vooral vaker ziek en er waren ook meer medewerkers ziek. Uit de eerste cijfers van het eerste kwartaal van 2022 blijkt dat het ziekteverzuim verder stijgt en we wellicht iets boven de 9% uitkomen”, vult El-Bazioui nog aan.