Stadsloop lokt meer dan 3.000 enthousiastelingen naar de fly-over

GENT Bij het schoolbord vóór de opleiding: Artevelde­ho­ge­school organi­seert ‘proefmo­men­ten’ voor aspirant-studenten

Je kan het maar weten als je er staat: om studenten die denken leerkracht basis- of kleuteronderwijs te willen worden, een teleurstelling te besparen, organiseert Arteveldehogeschool ‘proefmomenten’ in enkele katholieke scholen. “Want door echt eens voor de klas te staan, kan je echt aanvoelen of die job iets voor jou is”, klinkt het.

13 mei