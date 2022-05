Stadsloop Gent heeft nieuw parcours: waar kan je vandaag (niet) door?

GENTOp zondag 15 mei lopen duizenden liefhebbers door de Gentse straten én over de fly-over. Een mooi parcours maar dat betekent dat je op zondag niet overal even vlot door kan. Zeker tijdens de wedstrijd wordt het manoeuvreren.

Wie op het parcours woont of in een straat waar er opgesteld of afgebroken wordt, heeft al een brief in de bus gekregen, maar voor bezoekers wordt het ingewikkelder vandaag. Even de belangrijkste ‘pijnpunten’ op een rij.

Aan het Sint-Pietersplein en de ruime omgeving, zit het zwaartepunt van de wedstrijd: start en finish gaan daar door. Daarnaast kan je op de Sint-Amandsstraat, de Sint-Michielsstraat en de Sint-Kwintensberg niet door en je mag er ook niet parkeren. Tot vier uur mag er niemand meer door en mag je er je auto niet parkeren.

Dan is er ook nog de opvallendste: de B401 is onderdeel van het 10 kilometer-parcours voor de volwassenen. Noch via de Bellevue- of Koning Albert I-laan kan je er op. Dat geldt tot 12u10.

Finaal is ook het volledige parcours verkeersvrij tijdens de wedstrijd: een groot deel daarvan gaat door in het stadscentrum, maar ook langs de Visserij en het Keizerspark en dus de b401 wordt er gelopen. Die omgeving laat je dus ook best links liggen.

Meer info op de website van de Stadsloop.