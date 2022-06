Stadsbestuur heeft ‘ongeveer 85 miljoen’ gevonden, maar maatregelen worden pas woensdag bekend gemaakt

“Het is niet makkelijk geweest, we hebben vele uren samen gezeten en hard gewerkt, maar we zijn er geraakt", zegt financiënschepen Rudy Coddens. “Dat is vooral dankzij de vele voorstellen en het werk van het managementteam. Wij hebben constructief en open op een inhoudelijke manier die voorstellen besproken, en keuzes gemaakt. Ik ben trots dat het op die manier kon, al waren het moeilijke keuzes om te maken. Het werk is overigens nog niet volledig af. Al wat nu beslist is, wordt door een gigantische wiskundige procedure getrokken. Volgende woensdag zetten we de puntjes op de i, en lichten we ook het managementteam, de vakbonden en alle Gentenaars in.”