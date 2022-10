Stadsambtenaar Aïcha (51) woedend én triest: “De nieuwe parkeertarieven duwen mij met mijn beperking uit de maatschappij, ik kan mijn job niet meer doen”

Gent Waarom deze brokkel­brug over de E40 in Drongen zoveel discussie uitlokt: “De volgende aanrijding kan wel eens fataal zijn”

In de Gentse deelgemeente Drongen is commotie ontstaan rond de bouw van een nieuwe brug over de E40. Volgens actiegroepen uit de buurt kiest de Vlaamse overheid de vlucht vooruit. De Kloosterstraatbrug komt immers op exact dezelfde locatie als de oude brug. “Maar langer wachten is geen optie”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

8 oktober