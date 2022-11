Stad verzamelt ideeën voor Gent Jongerenhoofdstad op Idea Match (en daar kan jij bij zijn)

Binnen iets meer dan een jaar mag Gent de sjerp voor Jongerenhoofdstad omhangen. Een jaar lang zijn jongeren (een beetje) baas in de Arteveldestad, maar om dat in goede banen te leiden is er wat assistentie van de stad nodig en moet er goed samengewerkt worden. Daarom heeft de stad ‘Idea Match’ op poten gezet, een evenement waar jongeren en het middenveld samenkomen om mentaal te pingpongen over grote plannen.

Er zijn themastandjes voorzien, bijvoorbeeld rond jongerenstemrecht, maar ook de Gentse Jeugdraad en het Gents Kunsten Overleg is aanwezig. Entertainment heeft natuurlijk ook een plaats, het moet plezant blijven, en dus kan je ook naar een silent disco, photo-booth en zijn er dj’s. Lang verhaal kort: wie een vaag plan heeft, kan dat in de praktijk beginnen om te zetten in De Krook, op 30 november vanaf 19u.

“Exact nog 397 dagen en het is zover. Dan is Gent Europese Jongeren hoofdstad. Maar we weten allemaal dat we dat nu al een beetje zijn, het is nu om te doen, nu om te dromen, nu om plannen te smeden. Jongeren maken de stad. In 2024 nog meer dan anders. Ons project heet niet voor niets ‘We are the city’”, zegt Hafsa El-Bazioui (Groen), schepen van Jeugd.