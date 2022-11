Stad pleit voor permanente zone 30 op plaats waar juf Nathalie (44) om het leven kwam

Gent Komt het ‘Huis van de Cinema’ in het S.M.A.K.? “Studio Skoop was een optie, maar de vraagprijs lag te hoog”

De stad Gent heeft de ambitie om een ‘Huis van de Cinema’ te krijgen, en is daarvoor op zoek naar een locatie. Het leek erop dat de Studio Skoop, die te koop stond, een geweldige optie zou zijn, maar de vraagprijs strooide roet in het eten. “Een potentiële match is nu wel gevonden in de toekomstplannen van de uitbreiding van het S.M.A.K.”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld).

15 november