Stad morrelt aan subsidies voor kermissen, en dat stoot meteen op weerstand. “Door dit nieuwe reglement komen wij in een onzekere toestand terecht”

Onrust in kermisland. Feestenschepen Bram Van Braeckevelt legt een nieuw subsidiereglement op tafel voor de 13 Gentse Stadskermissen, en stoot - ondanks overleg - meteen op weerstand. De organisatoren van die kermissen vinden dat de stad hen in de kou laat staan, dat ze geen ondersteuning meer krijgen, en dat er nu ook nog eens aan hun geld wordt gezeten. “Het is voor iedereen een goede zaak dat de subsidies op een objectieve manier worden verdeeld”, reageert de schepen.

Het subsidiereglement voor de ‘evenementen’ in Gent was al aangepast, het was de bedoeling om ook de kermissen in eenzelfde systeem te steken. Die kregen echter een jaar respijt, omwille van corona, omwille van de gevoeligheid van het thema, en omdat de stad nog wilde overleggen. Maar nu het reglement op tafel ligt, is het alsnog prijs. Het Feestcomité van Zwijnaarde, al bijna 50 jaar organisator van de bekende Zwijntjesfeesten aldaar, kroop in z’n pen, en vraagt het nieuwe reglement niet goed te keuren in de gemeenteraad.

Steun van de stad

“Dit reglement zal een negatieve impact hebben op de kwaliteit van de kermissen”, vrezen ze. “Deze kermissen zijn voor de deelgemeenten nochtans zeer belangrijk, ze zijn wat de Gentse Feesten voor Gent-centrum zijn. Het gaat om mensen bijeenbrengen. Bij de fusie van Gent met de deelgemeenten is beslist dat er in iedere deelgemeente nog één stadskermis per jaar zou plaatsvinden, financieel en logistiek ondersteund door de stad. Lang was dat ook zo, maar de laatste jaren doet de stad steeds minder. Vroeger verzorgde de stad zelfs de openingsreceptie, later kregen we nog steun en materiaal van de dienst Feesten, en zorgde de stad voor promotie en communicatie. Nu zal dat ook allemaal wegvallen.”

Quote De Stadsker­mis­sen liggen ons nauw aan het hart, we willen hen met dit systeem ook zekerheid geven Feestenschepen Bram Van Braeckevelt

“We zullen zelf moeten instaan voor de huur van een tent, al snel 8.000 euro, voor de druk van het boekje en de affiche, reken ook maar 2.000 euro”, berekent Robert Van Laecke, ere-voorzitter van de Zwijntjeskermis. “En tegelijk zijn we niet meer zeker van subsidies, want die moeten door een jury worden goedgekeurd. Wanneer weten we dan hoeveel geld we krijgen? En als een derde van het maximumbedrag - 30.000 euro - al naar een tent en communicatie moet gaan, waarmee boeken we dan nog artiesten? Het organiseren van de Zwijntjesfeesten kostte dit jaar 65.000 euro. We moeten dus al veel geld zoeken bij sponsors, die steeds moeilijker te vinden zijn. De rest moeten we halen uit drankverkoop. Het nieuwe reglement zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor de Stadskermissen.”

Quote De feestco­mités bestaan uit vrijwilli­gers, en deze vrijwilli­gers verdienen beter. Feestcomité Zwijnaarde

Zekerheid

Gent telt nog 13 zo'n kermissen, waarbij Zomerlief in Mariakerke eind april traditioneel de eerste van het jaar is, en de Borluutkermis in Sint-Denijs-Westrem half oktober de laatste. Ook de Zwijntjesfeesten, de Ledebergse Feesten, de Oogstkermis in Oostakker, en de Sinksenkermis in Sint-Kruis-Winkel zijn bekend, en zo heeft dus elke deelgemeente zijn kermis. “En dat zal zo blijven, verzekert Feestenschepen Bram Van Braeckevelt. “Wat wij willen doen, is de subsidies op een eerlijke, objectieve manier verdelen. Want nu krijgt de ene dit, de andere dat, wie een tent zet krijgt meer geld, en dat is allemaal ‘historisch gegroeid', maar niet te verdedigen. Daarom komt er nu een jury, ook met externe mensen, die op basis van het programma en de organisatie zal beslissen wie wat krijgt, met een systeem van punten. Het maximumbedrag wordt opgetrokken van 25.000 naar 30.000 euro. Sommigen zullen dus zelfs méér geld krijgen, anderen iets minder. Maar het is zeker niet de bedoeling om de Stadskermissen financieel een strop om de nek te leggen, integendeel. De Stadskermissen liggen ons nauw aan het hart, we willen hen met dit systeem ook zekerheid geven. Zo kunnen ze kiezen voor een jaarlijkse subsidie, of voor een contract voor 3 jaar, wat hen zekerheid geeft op langere termijn.”

Maar daar hebben ze in Zwijnaarde dus sterk hun twijfels bij. “Door dit nieuwe subsidiereglement komen wij in een onzekere toestand terecht. Zal de jury onze aanvraag goedkeuren en zo ja, wanneer? Zullen wij tijdig de contracten met de artiesten kunnen afsluiten? Engagementen voor een volgend jaar, die met de artiest vaak onmiddellijk na een geslaagd optreden werden genomen, zullen nu niet meer kunnen. Daarnaast zullen zowat alle taken nu door het feestcomité zelf moeten gebeuren. De feestcomités bestaan uit vrijwilligers, en deze vrijwilligers verdienen beter. Wij vragen de gemeenteraad dan ook uitdrukkelijk om de organisatorische kosten - zoals tent, affiches en programmaboekje - afzonderlijk te compenseren en niet mee op te nemen in het subsidiebedrag.

