Stad maakt werk van nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen op terrein van HOGENT aan Sint-Pietersstation

Gent Ben (33) bouwt Gentse binnenstad na in Lego: “Je moet soms creatief zijn: in de gevel van het NTG zit een croissant verwerkt”

Gentenaar Ben Vijle (33) is een meester-Legobouwer. Zo maakte hij de markt van Brugge en het Atomium al na in blokjes, maar de afgelopen jaren werkte hij aan een bouwsel dat dichter bij huis ligt: de Gentse binnenstad. Na meer dan 200 werkuren is de maquette eindelijk af, en daar zitten enkele verrassende details in.

30 maart