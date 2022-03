Stad Gent zoekt structurele opvang, gezinnen en hotels bieden al meer dan 200 plaatsen aan

Gent Gentenaar Jorik (30) brengt nieuwe single uit met jaren 60 rockband over omgaan met angsten

Jorik Van den Bosch (30) is consultant by day maar muzikant by night. Samen met zijn jaren 60 rockband The 925 brengt hij nu een derde single uit. Over de angsten waar hij een tijdlang mee worstelde. Over hoe tien dagen niet spreken hem gered heeft.

4 maart