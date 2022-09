Stad Gent voegt in Miljoenenkwartier drie parken samen tot één geheel: “Mooie balans gevonden tussen erfgoed en ontharding”

GentIn het Miljoenenkwartier is gestart met de ontharding van het Paul de Smet de Naeyerpark. Al sinds begin 2019 wordt gesproken van het project, maar nu pas gaat de schop in de grond. “Het heeft inderdaad wat voeten in de aarde gehad”, erkent bevoegd schepen Astrid De Bruycker.

Binnen een tiental weken moet in het Paul de Smet de Naeyerpark zo'n 1.500 vierkante meter verharding verdwenen zijn. Het park, nu verdeeld in drie stukken groen, moet zo één worden. Ook komen ‘spelprikkels’ -lees: speeltuigen die mooi opgaan in de omgeving- en twee vaste hangmatten.

“We hebben lang gewerkt aan dit ontwerp”, zegt bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit). “Al in maart 2019, toen ik pas schepen was, zaten we voor het eerst samen met de buurt. Het hele proces had veel voeten in de aarde. Gezinnen met kinderen wilden hier kunnen spelen. Anderen drukten op de erfgoedwaarden.”

Volledig scherm Bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) mocht de officiële eerste 'spadesteek' geven' © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De drie delen van het Paul De Smet De Naeyerpark worden samengevoegd © Google Maps

Wereldtentoonstelling

Het park in het Miljoenenkwartier is nog een van de restanten van de Wereldtentoonstelling in 1913. In de buurt gingen er stemmen op om helemaal terug te keren naar het ontwerp uit die tijd. Meer zelfs: bij de eerste vergunningsaanvraag spanden enkele buren een proces aan. Maar die bezwaren lieten ze later vallen.

“We hebben een mooie balans gevonden tussen erfgoed en ontharding”, aldus De Bruycker. “Het is niet zo dat we eender wat mogen doen met dit park. Onder meer de rondgang (het voetpad rond het park, red.) moest behouden blijven van de Dienst Erfgoed.”

De aannemer legt de rondgang nu opnieuw aan. “Onder het voetpad komen er sandwichpanelen. Op die manier kunnen de wortels van de bomen de stenen niet meer omhoog duwen. In de panelen zit lucht en van zodra een boomwortel lucht ‘voelt’, stopt die met groeien. We hebben nagedacht op lange termijn”, zegt De Bruycker.

Champagneglas

Het hele project werd destijds geraamd op een kleine 300.000 euro, inclusief btw. De Stad Gent zal daarvan slechts een 70.000 euro betalen. Voor de heraanleg kan ze immers rekenen op een budget van de Vlaamse overheid. Die voorziet een subsidie van 472.600 euro om twee zogenaamde ‘proeftuinen voor ontharding’ te starten.

Met het geld is ook in Oostakkerdorp geïnvesteerd. Die heraanleg was in mei afgerond. In het Miljoenenkwartier moeten we tegen begin december een nieuw park verwachten. Leuke extra: door de heraanleg zal het Paul de Smet de Naeyerpark binnenkort de vorm hebben van een champagneglas. Een knipoog naar de riante villa’s in de wijk?

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De drie verschillende parken worden met elkaar verbonden, maar er blijft wel nog een verharde strook voor fietsers. © Stad Gent

Volledig scherm De drie verschillende parken worden met elkaar verbonden, maar er blijft wel nog een verharde strook voor fietsers. © Stad Gent

