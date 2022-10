Stad Gent verduidelijkt parkeerbeleid. Langer dan vijf uur parkeren kan nog steeds: “Koop twee ticketjes”

GentLanger dan vijf uur parkeren in de oranje zone? Dat kan nog steeds verduidelijkt schepen Filip Watteeuw (Groen). Afgelopen weken was onrust ontstaan over het nieuwe parkeerbeleid in Gent. “Maar je kan perfect een tweede ticket kopen nadat jouw eerste is verstreken”, aldus Watteeuw.

“Werknemers die niet vlot kunnen overstappen naar een ander vervoersmiddel, staan voor een enorme uitdaging om naar het werk te komen.” Hilde Schuddinck, topvrouw bij ondernemersorganisatie VOKA, bond vorige week de kat de bel aan. Sinds maandag is het niet langer mogelijk om een dagticket te kopen in de oranje zone die grote delen van de stad beslaat. Dat vond VOKA niet kunnen.

De organisatie pleitte daarom voor de invoer van een werknemerskaart. Maar dat is niet aan de orde, aldus mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). De Stad Gent reikt soortgelijke kaarten uit aan sommige van haar eigen werknemers. Maar dat systeem uitbreiden is geen goed idee klonk het dinsdagavond op de gemeenteraad na vragen van Anneleen Van Bossuyt (N-VA) en Stijn De Roo (CD&V).

Archiefbeeld: Filip Watteeuw (derde van rechts) verdedigde het nieuwe parkeerbeleid.

Het gebied rond de Kuip is oranje zone.

Twee ticketjes

Watteeuw verduidelijkte het nieuwe parkeerbeleid in Gent. “Op zich is er géén probleem. Eens jouw eerste vijf uur erop zit, kan je meteen een tweede ticketje kopen. Meer zelfs: dat kan ook vanop afstand met een app of een sms’je. In andere steden, als Antwerpen, moet je even wachten tussen de twee ticketjes door. In Gent dus niet. We hebben dit inmiddels ook verduidelijkt op onze site.”

Dat parkeren duurder wordt, ontkent Watteeuw uiteraard niet. Waar je vroeger 6 euro neertelde om 24 uur te parkeren in de oranje zone, tel je nu 9 euro neer voor vijf uur. Een bewuste keuze, aldus de schepen. “De bovengrondse plaatsen willen we voorbehouden voor onze bewoners. Bezoekers leiden we richting de ondergrondse parkings of de parkeertorens.”

Tot slot is de Stad Gent verrast dat de kritiek op het nieuwe beleid zo laat kwam. “Al eind deze zomer vroegen we per mail een overleg aan met Unizo en VOKA, maar daar kwam geen reactie op”, aldus Watteeuw. “Pas de laatste weken werden mijn kabinet en de stadsdiensten overstelpt met vragen. Eerlijk? De communicatie had misschien beter gekund. Dat sturen we nu bij.”

