Stad Gent trekt nu ook naar rechtbank om toch sociale woningen te bouwen in tuin van Wondelgems woonzorgcentrum

GENT Ledebergse leerlingen krijgen ‘klein geluk’ van François (91): “Mijn vrouw die in een rolstoel terecht­kwam, daar hebben we iets moois van gemaakt”

Een vrolijk zicht in Ledeberg op donderdagochtend: daar gingen de 26 leerlingen van het eerste leerjaar van het Onze-Lieve-Vrouwcollege op wandel met het levensverhaal van François (91). Hij is een bewoner van het woonzorgcentrum De Vijvers. “Ge moet het geluk vinden in uw ongeluk, dat is mijn levensmotto”.

25 november