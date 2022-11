Stad Gent pleit voor permanente zone 30 op plaats waar juf Nathalie (44) om het leven kwam

GENT Minder afval in Gent: bewoners zetten 15 kilo minder restafval buiten dan vorig jaar

De afvalcijfers in Gent dalen. Dat blijkt uit tussentijdse cijfers van IVAGO op een gemeenteraadscommissie. Projecties voor heel 2022 voorspellen dat de afvalintercommunale in Gent gemiddeld 164 kilogram restafval per inwoner zal inzamelen. In 2021 en 2022 was dat respectievelijk nog 174 en 179 kilogram. Ook het sluikstort neemt af met 9,5 procent.

14 november