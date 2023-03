Stad Gent past toeristenbelasting aan: Airbnb in het vizier

De Stad Gent past haar toeristenbelasting aan. Toeristen die vanaf 1 januari 2024 in een hostel verblijven, zullen minder moeten betalen, maar wie kiest voor een vakantiewoning net méér. In de praktijk wil de Stad zo het hoofd bieden aan de wildgroei op platformen als Airbnb.

Net als andere steden kent ook een Gent een toeristenbelasting. Die heffing gebeurt via de eigenaar van de verblijfplaats, die het bedrag dan doorrekent. Bezoekers die vandaag in Gent overnachten, betalen 3 euro per overnachting. Wie jonger is dan 18 hoeft niet te betalen, net zoals wie verblijft in een erkend jeugdverblijf.

Maar dat bedrag wordt vanaf 1 januari 2024 aangepast. Vanaf dan betalen toeristen die verblijven op een camping of in een hostel 1,5 euro per overnachting. Wie in een hotel of B&B overnacht, betaalt 3,5 euro per nacht. En wie tot slot kiest voor een vakantiewoning zal meer betalen, namelijk 6 euro per nacht.

Druk op huurprijzen

Met de aanpassing mikt de Stad Gent op platformen als Airbnb. Die zijn ooit ontstaan om een leegstaande kamer in een woning te verhuren aan toeristen. Maar door de jaren heen ontspoorde het systeem. Eigenaars verhuren hun leegstaande appartement op de site. Er valt immers meer te verdienen dan op de klassieke huurmarkt.

“Met onze gedifferentieerde citytaks zijn we pionier in Vlaanderen”, legt schepen van Toerisme Bram Van Braeckevelt (Groen) uit. “We ontmoedigen de wijziging van woningen naar een vakantiewoning zonder vaste bewoners. Dat verhoogt de druk op de woonmarkt (en stuwt de huurprijzen omhoog, red.)”

Let wel: in woningen mét vaste bewoners betaalt de toerist geen 6 maar 3,5 euro per nacht. Gentenaars wier kinderen bijvoorbeeld het huis uit zijn, en die kamer online aanbieden, ontsnappen dus aan het duurdere tarief. “De Stad Gent kiest duidelijk voor een leefbaar toerisme in een levendige stad”, besluit Van Braeckevelt.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.