Stad Gent opnieuw op zoek naar 26,5 miljoen euro. “Inflatie en energieprijzen doen ons de das om”

Gent Marijn (41) benoemd tot één van de beste patissiers-chocola­tiers ter wereld: “Een bekroning voor het harde werk van de afgelopen 20 jaar”

Marijn Coertjens (41) groeide op zonder patisseriecultuur en toch werd hij een topper in het vak. Nadat hij op heel wat prestigieuze plekken werkte in binnen- en buitenland, opende hij een eigen patisserie-chocoladewinkel in hartje Gent. Die werd nu benoemd tot één van de beste van de wereld. “Ik mag me nu meten aan zaken waar ik al jarenlang naar opkijk.”

28 oktober